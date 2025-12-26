05:01 ()
Рюдигер рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию по завершении контракта с «Реалом»

Дата публикации: 26-12-2025 00:38

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, который сейчас выступает за команду под руководством Карло Анчелотти, рассматривает возможность продолжить свою профессиональную карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии после завершения контракта с королевским клубом летом 2026 года. Согласно информации, опубликованной ESPN в социальной сети Х, немецкий футболист сможет уйти из «Реала» на правах свободного агента по окончании срока соглашения.

Стоит отметить, что за Рюдигером внимательно следят не только представители из Саудовской Аравии - ранее сообщалось о серьезном интересе со стороны французского «ПСЖ». Парижский клуб ведет активные переговоры с защитником и готов предложить футболисту выгодные финансовые условия. Руководство «ПСЖ» уверено, что опыт и лидерские качества Рюдигера помогут укрепить команду и сделать её еще более конкурентоспособной как во внутреннем чемпионате Франции, так и в матчах Лиги чемпионов.

В сезоне-2025/2026 Антонио Рюдигер уже принял участие в семи официальных встречах за «Реал» во всех турнирах, однако пока не отметился результативными действиями: у него нет голов и голевых передач. Напомним, что контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Рюдигера на данный момент составляет около 12 миллионов евро.

