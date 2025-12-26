«Реал» не собирается приглашать Юпамекано, Конате и Гехи, даже если те будут свободными агентами

Дата публикации: 26-12-2025 00:44

Мадридский "Реал" продолжает внимательно изучать предложения на рынке центральных защитников, чьи контракты с нынешними клубами подойдут к концу летом следующего года. В недавних сообщениях СМИ упоминались возможные интересы "сливочных" к Деотшанкюлю Юпамекано из "Баварии", Ибраиме Конате из "Ливерпуля" и Марку Гехи, выступающему за "Кристал Пэлас".

Несмотря на слухи, источник ESPN сообщает, что переход Юпамекано или Конате в мадридский клуб практически невозможен. Также руководство "Реала" не планирует вести переговоры о подписании Марка Гехи даже в случае, если защитник станет свободным агентом. Череда подобных новостей подтверждает, что клуб ищет другие варианты усиления обороны.

Кроме того, стало известно, что "сливочные" не намерены продлевать контракт с опытным 33-летним защитником Давидом Алабой. При этом мадридский клуб видит будущее сотрудничество с Антонио Рюдигером важным элементом дальнейшего укрепления линии обороны. По данным источника, руководство "Реала" готово предложить немецкому футболисту новое соглашение и рассчитывает на его ключевую роль в ближайшие сезоны.