Раскрыта сумма, которую «Реал» намерен предложить за Витинью из ПСЖ

Дата публикации: 26-12-2025 00:45

В мадридском "Реале" пока не располагают точной информацией о наличии в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи пункта об отступных размером 90 миллионов евро. Однако, если эта опция действительно существует, президент "сливочных" Флорентино Перес готов ее активировать. Данную информацию сообщил источник Defensa Central, подчеркивая серьезный интерес к португальскому футболисту со стороны испанского гранда.

Ранее появлялись сообщения в СМИ, согласно которым купить Витинью за 90 миллионов евро можно будет только после завершения чемпионата мира 2026 года, что добавляет неопределенности вокруг возможного трансфера.

Источник отмечает, что наличие пункта об отступных играет ключевую роль. В противном случае руководство ПСЖ вряд ли согласится отпускать Витинью в "Реал" из-за сложных и напряженных отношений между клубами, которые ранее уже мешали крупным переходам игроков между командами.

В текущем сезоне Витинья провёл 23 матча во всех соревнованиях, сумев забить 5 голов и отдать 8 результативных передач. Его действующий контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года, а по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сегодня составляет порядка 110 миллионов евро. Таким образом, потенциальный трансфер полузащитника может стать одним из самых обсуждаемых в ближайшее время, особенно с учётом высокой конкуренции и интереса со стороны других топ-клубов Европы.