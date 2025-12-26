Наставник «Манчестер Юнайтед» выделил футболиста, которого считает будущим команды

Дата публикации: 26-12-2025 12:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своим мнением о молодом полузащитнике команды Кобби Майну. Наставник отметил, что у игрока большое будущее в стане манкунианцев и выразил уверенность, что однажды именно этот футболист станет ключевой фигурой в команде.

«Кобби Майну - это будущее «Манчестер Юнайтед». Ему важно набраться терпения и дождаться своего шанса - в футболе всё может измениться буквально за несколько дней. Если клуб не подпишет никого нового для замены, нам будет непросто отпустить Кобби. У нас и так наблюдается дефицит игроков, и различные обстоятельства могут произойти в любой момент», - приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Кобби Майну попросил руководство английского клуба отпустить его в аренду в зимнее трансферное окно, поскольку полузащитник недоволен количеством предоставляемого игрового времени. В текущем сезоне футболист уже успел принять участие в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость 19-летнего игрока по оценкам специалистов составляет около 40 миллионов евро.