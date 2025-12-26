«А почему бы тогда не пригласить Зидана?» - Лебёф о потенциальном возвращении Погба в сборную Франции

Дата публикации: 26-12-2025 12:37

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф поделился своим мнением по поводу возможного возвращения Поля Погба в национальную команду. Он отметил, что главный тренер сборной Дидье Дешам всегда был большим поклонником таланта Погба и неоднократно доказывал это в прошлом. Однако, по мнению Лебёфа, после долгого отсутствия на поле из-за дисквалификации Погбе будет сложно вернуться на прежний уровень. Он подчеркнул, что тренироваться, пусть даже на высшем уровне, - это одно, а вот играть в сложных матчах международного уровня - совсем другое. Франк выразил сомнения в том, что Погба сможет быстро набрать форму, необходимую для выступления за сборную Франции.

Лебёф также отметил, что сейчас у Дешама есть другие футболисты, которые регулярно показывают стабильную игру и заслужили место в составе. Возраст Погба тоже играет свою роль, ведь ему уже за 30. При таком положении дел тренеру будет непросто сделать выбор в пользу возвращения Поля в команду. По словам Лебёфа, приглашение в сборную может получить и другой опытный полузащитник - Н'Голо Канте, который также приносил много пользы сборной. Иронизируя, Лебёф заявил: "Если уже возвращать таких игроков, то почему бы не пригласить ещё Антуана Гризманна и Зинедина Зидана? Это было бы, конечно, забавно, но обновление состава необходимо."

Напомним, что Погба летом 2025 года стал игроком "Монако" после завершения дисквалификации, связанной с употреблением запрещённых веществ. За национальную команду Франции он провёл 91 матч и забил 11 голов, став одним из лидеров поколения и победителем чемпионата мира 2018 года. Вернётся ли Поль в сборную - этот вопрос остаётся открытым для болельщиков и специалистов.