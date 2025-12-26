Андрей Шевченко считает, что Абрамович обязан передать Украине средства от продажи «Челси»

Дата публикации: 26-12-2025 12:43

Бывший знаменитый форвард киевского «Динамо», а ныне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко недавно выступил с заявлением о судьбе средств, полученных от продажи лондонского «Челси», которым долгие годы владел российский бизнесмен Роман Абрамович. По мнению Шевченко, эти деньги должны быть направлены именно на помощь тем, кто пострадал от военных действий на территории Украины. Президент УАФ отметил, что для жителей Украины сегодня важна поддержка со стороны мирового сообщества, а столь крупная сумма может внести вклад в восстановление разрушенной инфраструктуры и оказание необходимой помощи пострадавшим.

Ранее было сообщено, что Украина может получить только чистую выручку от сделки по продаже «Челси» - она составляет примерно 922,9 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что эти средства станут значительным подспорьем в гуманитарных и восстановительных проектах в украинских городах и регионах, оказавшихся в центре конфликта.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал новости по этому поводу, но не слежу за развитием ситуации. Теперь это вопрос между бизнесменом и правительством, однако считаю, что он должен выплатить деньги именно тем, кто непосредственно пострадал из-за конфликта», - приводит слова Андрея Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

Напомним, что Шевченко сам выступал за лондонский «Челси», когда клуб возглавлял Роман Абрамович, и хорошо знаком с внутренней кухней английского гранда. Опыт работы с Абрамовичем позволяет ему высказывать экспертное мнение по этому вопросу и подчеркивает неравнодушие украинской футбольной общественности к судьбе этих средств.