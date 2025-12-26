Марокко – Мали. Прогноз на матч Кубка африканских наций 2025

Дата публикации: 26-12-2025 12:56

26 декабря на стадионе Принс Мули Абдалла состоится матч второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Мали. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Марокко

Сборная Марокко сегодня сталкивается с интересной ситуацией — возможно, команда ощущает некоторую пресыщенность недавними трофеями. Особенно это касается её лидера — Ашрафа Хакими, который помимо успехов с национальной командой добился значительных побед и трофеев с ПСЖ. В составе сборной, несмотря на это, Хакими и его партнеры сумели установить рекорд по результативности среди африканских команд на последнем чемпионате мира. Кроме того, за последние полгода команда добилась важнейших побед — выиграла Кубок Африки и Арабский Кубок, а также уверенно возглавила свою группу в отборочном турнире.

Текущий Кубок Африканских Наций проводится в Марокко, и это безусловно является дополнительным стимулом и мотиватором для команды и её игроков. В матче открытия группа избежала неприятностей — соперником были Коморские острова, которые считаются аутсайдерами. Хотя Марокко упустило возможность реализовать ранний пенальти (не забил Раими), в итоге команда уверенно одержала победу со счётом 2:0.

Мали

Сборная Мали традиционно занимает средние позиции в африканском футболе — она не считается ни фаворитом, ни откровенным аутсайдером. В конце прошедшего года команда показала достаточно ровный уровень игры, оставаясь на грани успеха и неудач. На чемпионат Африки команда не прошла напрямую, уступив Мавритании, которая выиграла стыковые матчи со счётом 0:1 и 0:0 в декабре. Однако в общей турнирной таблице квалификации Мали завершила отбор с пятью победами и 18 очками, что позволило ей в конечном итоге занять третье место в группе, лишь немного уступив Мадагаскару.

На самом Кубке Африки Мали продолжает бороться. В первом туре команда встретилась с равным по уровню соперником — сборной Замбии. Мали удалось открыть счёт в середине второго тайма, однако в самом конце встречи произошло досадное упущение — Патсон Даку, один из самых опасных игроков сборной Замбии, в компенсированное время сравнял счёт, установив итоговый результат 1:1.

Анализ личных встреч

История очных противостояний между Марокко и Мали началась ещё в начале XXI века и была изначально успешной для команды Мали. Однако на сегодняшний день соотношение сил выравнялось. В последних четырёх матчах этих команд преимущество явно на стороне марокканцев — три победы и одна ничья (0:0 в гостях).

Прогноз на матч

Букмекерские компании без сомнения выделяют Марокко в качестве фаворита предстоящей встречи. Аргументы в пользу марокканской сборной очень весомы — их высокая форма, более богатая история недавних успехов и преимущество домашнего поля. Вероятность того, что команда снова одержит победу, оценивается коэффициентом около 1,60. Исходя из этого, можно предположить, что Марокко одержит очередную победу в этом противостоянии.

В целом матч обещает быть интересным и напряжённым: марокканцы будут стремиться подтвердить свой статус фаворитов и использовать поддержку домашней публики, а команда Мали — постарается избежать поражения и сохранить шансы на выход из группы, используя свои тактические резервы и волю к борьбе.