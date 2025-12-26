Шевченко прокомментировал матч Украина – Швеция в квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 26-12-2025 13:00

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своими мыслями о предстоящем плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года, где сборная Украины встретится с национальной командой Швеции.

По словам Шевченко, украиниской команде, возможно, выпал самый сложный соперник - сборная Швеции. Он отметил большое уважение к шведскому футболу, подчеркнув, что у Швеции всегда были сильные национальные команды и выдающиеся игроки.

Несмотря на то, что шведская сборная не сумела успешно пройти отборочный турнир к чемпионату мира, по мнению президента УАФ, соперничать со скандинавскими командами всегда непросто. В шведской команде много качества, силы духа и уникального стиля игры, что отчасти напоминает украинскую футбольную команду. Андрей Шевченко выразил мнение, что фаворитов в этой паре нет, и многое будет зависеть от мелочей — наличия травм у игроков, уровня подготовки и других факторов.

В случае победы над Швецией, сборная Украины продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира, играя в финале плей-офф с победителем пары между Польшей и Албанией. Финальный матч, как ожидается, пройдет 31 марта на условно домашнем стадионе Украины.

Плей-офф квалификации к ЧМ-2026 включает 12 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также 4 победителей квартетов Лиги наций. Все 16 команд распределены на четыре отдельных пути, каждый из которых состоит из полуфинала и финала. Полуфинальные встречи запланированы на 26 марта, а финалы пройдут 31 марта 2026 года.

Таким образом, борьба за путевку на мировой чемпионат обещает быть напряженной и захватывающей, и украинская сборная готова бороться за свое место на главном футбольном событии четырехлетия.