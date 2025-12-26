Нобель Арустамян уверен, что Сперцян не покинет «Краснодар»

Дата публикации: 26-12-2025 13:04

Российский журналист Нобель Арустамян высказал своё мнение по поводу возможного ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна из футбольного клуба «Краснодар».

«Я абсолютно уверен - Эдуард останется в "Краснодаре". Всё будет хорошо. Если говорить про текущий сезон, то не вижу предпосылок для его отъезда. Команда сейчас лидирует в чемпионате России, опережая "Зенит" на одно очко. Впереди самый важный и напряжённый этап борьбы за титул, и клубу крайне важно сохранить своих лидеров. На мой взгляд, у владельца клуба Сергея Галицкого нет ни одного весомого повода продавать такого ключевого игрока в разгар борьбы за чемпионство. Искренне не представляю себе сценария, при котором Сперцян покинет команду именно сейчас», - отметил Арустамян, общаясь на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян проявляет себя как один из главных лидеров «Краснодара». В 18 сыгранных матчах сезона он уже отметился восемью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами, внося большой вклад в успехи клуба и помогая ему вести борьбу за золотые медали чемпионата России.