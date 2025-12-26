Шевченко: Лобановский воспитывал в нас ответственность и самодисциплину

Дата публикации: 26-12-2025 21:05

Бывший нападающий киевского "Динамо", а сейчас президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о легендарном советском и украинском тренере Валерии Лобановском. Под его руководством Шевченко выступал как в "Динамо", так и в национальной сборной Украины, что стало одним из ключевых этапов его спортивной карьеры.

По словам Шевченко, Лобановский оказал колоссальное влияние на своих подопечных. "Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине и произвел на нас большое впечатление не только как на футболистов, но и как на людей. Он ясно показал нам путь к успеху, и я не знаю другого пути. Конечно, мне нравится побеждать, но ещё больше мне нравится сам процесс достижения цели", - приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

Память о Валерии Лобановском до сих пор жива среди его учеников и болельщиков. Тренер, который ушел из жизни в 2002 году в возрасте 63 лет, оставил после себя не только спортивные достижения, но и уникальную школу, в которой личностное развитие игроков было не менее важным, чем победы на поле. Именно эти ценности продолжают вдохновлять целые поколения украинских футболистов и специалистов.