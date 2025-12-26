Левандовски поделился своими целями на завершающий этап карьеры

Дата публикации: 26-12-2025 23:50

Опытный 37-летний нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски признал, что его карьера в футболе близится к завершению. В новом интервью футболист поделился своими амбициями и целями на ближайшее будущее, раскрывая, чего он мечтает достичь к 2026 году.

- Я надеюсь, что сборная Польши сумеет провести два успешных стыковых матча квалификации и пробиться на чемпионат мира. Моей заветной мечтой остаётся сыграть на мировом первенстве, а также выиграть чемпионский титул в Испании и добиться победы в Лиге чемпионов. Полностью понимаю, что сейчас у меня идут последние годы игрового пути, и хочу воспользоваться каждым шансом на большие достижения, - поделился Левандовски в интервью для YouTube-канала Rymanowski Live.

В решающем поединке плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года польскую команду ожидает встреча с Албанией. Если польские футболисты смогут обойти Албанию, следом их будет ждать финальный матч против победителя встречи между сборными Украины и Швеции. Таким образом, ближайшие месяцы станут крайне важными для Левандовски, который жаждет достойно завершить свою яркую и насыщенную карьеру крупными победами на международной арене.