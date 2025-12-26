Роналду рассказал о своем физическом состоянии на конец 2025 года

Дата публикации: 26-12-2025 23:51

Нападающий сборной Португалии и клуба Аль-Наср Криштиану Роналду поделился итогами прошедшего года на своей официальной странице в социальной сети X. Звёздный футболист рассказал, что 2025 год для него стал символом стабильности, а также обнародовал уникальный анализ своего физического состояния - по результатам обследования его биологический возраст оказался на 10 лет меньше паспортного, что ещё раз подтверждает высочайший уровень подготовки спортсмена и заботу о собственном здоровье.

Завершаем 2025 год на позитивной ноте и подтверждаем планы на следующий год, - отметил 40-летний игрок в своём сообщении, выражая оптимизм и настрой на новые достижения. Текущий сезон выдался для португальца весьма успешным: приняв участие в 13 встречах за Аль-Наср во всех турнирах, ему удалось записать на свой счет 11 забитых мячей и три голевые передачи. Нападающий снова доказывает, что возраст - не помеха высоким спортивным результатам.

Договор Роналду с Аль-Насром рассчитан до лета 2027 года, и по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного игрока на сегодняшний день составляет 12 миллионов евро. Фанаты с нетерпением ожидают новых рекордов и ярких моментов от одного из самых титулованных футболистов современности.