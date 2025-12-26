Дата публикации: 26-12-2025 23:53

Национальная сборная Египта сумела одержать минимальную победу над командой Южной Африки со счётом 1:0 во встрече второго этапа Кубка африканских наций 2025 года. Пока что этот матч стал одним из самых интригующих в раунде, а его главным героем вновь стал известный форвард Мохамед Салах. Именно он отметился единственным забитым мячом в этой встрече и вновь доказал, что остаётся одним из ключевых лидеров египетской сборной на протяжении последних лет.

Согласно статистике портала Opta, этот гол стал для Салаха уже девятым на Кубке африканских наций, начиная с 2017 года. Всего, если учитывать и голевые передачи, на счету Мохамеда уже 13 результативных действий на данном турнире - 9 голов и 4 ассиста. По этому показателю его опережает только Садио Мане из сборной Сенегала, у которого 15 результативных действий.

Однако матч был отмечен не только событиями на поле. Как сообщается, на стадионе возникли серьёзные проблемы с обеспечением безопасности и контролем доступа зрителей. Из-за сбоев в организации значительное число фанатов сумело пройти на трибуны бесплатно, что вызвало критику со стороны спортивных чиновников.