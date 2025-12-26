Мадридский «Реал» не планирует зимой продавать игроков

Дата публикации: 26-12-2025 23:54

Мадридский "Реал" определился со своими планами на зимнее трансферное окно и принял решение не осуществлять переходы игроков "на выход", сообщает издание Football Espana. Руководство клуба уверено в текущем составе и рассчитывает сохранить ключевых футболистов для решающих матчей сезона.

На данный момент "сливочные" официально провели лишь один трансфер, о котором уже объявлялось ранее - речь идет о переходе молодого бразильского нападающего Эндрика. Однако его дальнейшая судьба сложилась иначе: нападающий на правах аренды отправился играть за французский "Лион", чтобы набраться опыта в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Касательно других возможных уходов - клуб не ведет переговоров и не ожидает, что кто-либо ещё покинет команду этой зимой.

Стоит отметить, что решение сохранить имеющийся состав связано с трудностями, с которыми столкнулся "Реал" в текущем сезоне. Лазарет команды пополнился из-за серьезных травм сразу нескольких ключевых игроков. Трент Александер-Арнольд и Даниэль Карвахаль вынуждены были пропустить длительные сроки, что создало дефицит на правом фланге обороны. В таких условиях главный тренер мадридцев Хаби Алонсо был вынужден идти на эксперименты, назначая на позицию правого защитника полузащитников Рауля Асенсио и Федерико Вальверде. Аналогичная ситуация сложилась и с Алваро Каррерасом, который неожиданно оказался востребован на позиции центрального защитника, хотя его основной ролью всегда была игра на левом фланге.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании "Реал" демонстрирует достойный результат - у команды 42 очка и второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет только четыре очка, что оставляет хорошие шансы на успешную борьбу за чемпионство. Руководство клуба рассчитывает, что сохранение ключевых футболистов поможет команде пройти через сложный календарь, а возвращение травмированных игроков придаст составу дополнительную мощь в решающей части сезона. Таким образом, зимнее трансферное окно для мадридцев, скорее всего, пройдет спокойно - "Реал" делает ставку на стабильность и слаженность нынешнего состава.