Почти миллион долларов перечислен Киевскому Динамо за трансфер украинского футболиста

Дата публикации: 26-12-2025 23:56

Саудовский футбольный клуб "Аль-Шабаб" завершил полный расчет с киевским "Динамо" по трансферу вратаря Георгия Бущана, который состоялся в январе 2025 года. Об этом сообщает издание Okaz.

По данным источника, представители "Аль-Шабаба" перечислили украинскому клубу два последних платежа — в размере 500 тысяч и 300 тысяч долларов, чем полностью закрыли сумму, прописанную в контракте. Ранее общая задолженность по трансферу стала причиной введения трансферного бана со стороны международной организации ФИФА.

Руководство саудовского клуба ожидает, что в ближайшем будущем запрет на регистрацию новых футболистов будет официально снят. Напомним, что такие санкции были наложены в начале ноября текущего года, что ограничило возможности команды на трансферном рынке. Теперь, после погашения задолженности, "Аль-Шабаб" сможет вновь активно участвовать в покупке новых игроков и усилении состава.