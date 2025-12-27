«Реал» интересуется Рамоном из «Комо» и может выкупить защитника за 8 миллионов евро

Дата публикации: 27-12-2025 01:57

Мадридский "Реал" пристально наблюдает за развитием защитника итальянского клуба "Комо" Хакобо Рамона, который ранее являлся воспитанником мадридской команды. Такой информацией поделился источник ESPN.

По данным источника, 20-летний футболист демонстрирует уверенную игру в составе "Комо", а в условиях его контракта прописан пункт о выкупе, сумма которого составляет примерно 8 миллионов евро. Этот пункт может быть активирован в ближайшее летнее трансферное окно. Руководство "Реала" рассчитывает, что сможет вернуть перспективного защитника в свою команду уже в следующем сезоне.

Стоит напомнить, что минувшим летом Хакобо Рамон покинул систему "сливочных" и перешел в итальянский "Комо". С начала нового сезона футболист провел 14 матчей за свой нынешний клуб во всех турнирах и успел записать на свой счет один забитый гол. Действующее соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано вплоть до лета 2030 года. По сведениям популярного ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость Хакобо Рамона сегодня оценивается в 18 миллионов евро, что свидетельствует о его высоком потенциале на европейском футбольном рынке.