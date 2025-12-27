«Арсенал» обыграл «Брайтон» в 18-м туре АПЛ и вновь возглавил турнирную таблицу

Дата публикации: 27-12-2025 20:24

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги состоялся интересный поединок между лондонским «Арсеналом» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, главным судьёй встречи был назначен Джон Брукс из Лестера. Хозяева поля одержали важную победу со счётом 2-1 и вновь поднялись на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии.

Счёт поединка был открыт уже на 14-й минуте – полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор реализовал отличный момент и вывел свою команду вперёд. Во втором тайме, а именно на 52-й минуте, игрок «Брайтона» Жоржиньо Рюттер срезал мяч в собственные ворота, увеличив преимущество хозяев. Однако спустя 12 минут полузащитник гостей Диего Гомес сократил отставание, забив красивый гол и подарив интригу оставшемуся времени, но сравнять счёт гостям так и не удалось.

После этого результата «Арсенал» набрал 42 очка после 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайших преследователей. Коллектив «Брайтон энд Хоув Альбион» с 24 очками располагается на 12-й строке чемпионата. Следующую встречу «Арсенал» проведёт дома против «Астон Виллы» 30 декабря, а «Брайтон» в тот же день сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Любители футбола с нетерпением ждут новых ярких матчей английского первенства.