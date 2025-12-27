«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в 18-м туре АПЛ

Дата публикации: 27-12-2025 20:25

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги на стадионе Энфилд в Ливерпуле состоялась захватывающая встреча между командами Ливерпуль и Вулверхэмптон. Главным судьёй матча был Саймон Хупер, представляющий Уилтшир. Игра преподнесла болельщикам яркие моменты и множество эмоций, а итоговый результат принёс радость фанатам хозяев поля - команда Ливерпуль одержала победу со счётом 2:1.

Первый гол в этом поединке был забит полузащитником Райаном Гравенберхом, который точно поразил ворота соперника уже на 41-й минуте. Практически сразу после этого, на 42-й минуте, отличился хавбек Флориан Вирц, удвоив преимущество мерсисайдцев и укрепив позиции своей команды. Однако гости не собирались сдаваться - во втором тайме на 52-й минуте защитник Вулверхэмптона Сантьяго Буэно сократил разницу в счёте, оформив гол за свою команду.

После этой победы Ливерпуль продолжает борьбу в верхней части турнирной таблицы и занимает четвёртое место, имея в своём активе 32 очка, набранных в 18 матчах. Отставание от лидера чемпионата - Арсенала - составляет 10 очков. Вулверхэмптон по-прежнему находится в зоне аутсайдеров - команда замыкает таблицу с двумя очками на счету и располагается на 20-й строчке.