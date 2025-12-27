Марсело о беседах с Моуринью: «Ты совсем не умеешь защищаться», - вспоминал экс-игрок «Реала»

Дата публикации: 27-12-2025 22:25

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело поделился интересными подробностями своих взаимоотношений с тренером Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в "Королевском клубе".

"Однажды, после чемпионата мира 2010 года, Моуринью спросил у меня на тренировке: 'Ты знаешь, почему тебя не взяли на тот турнир?' Я ответил: 'Так решил тренер'. А он говорит: 'Нет, причина в том, что ты вообще не умеешь защищаться - у тебя это просто катастрофа' (смеётся). С тех пор мы стали больше разговаривать и общаться на тренировках.

Также мне запомнился матч с 'Рекреативо', когда я провёл отличную игру. После встречи я зашёл в клубный автобус, и Моуринью сказал мне: 'Марсело, ты сегодня был настоящий лидер. То, что ты показал на поле - просто невероятно! Ты потрясающе сыграл!' Я вернулся домой невероятно счастливым и вдохновлённым такими словами тренера.

Однако уже в следующем матче я сыграл совсем плохо, и вот тогда Моуринью подошёл ко мне и сказал: 'В этот раз всё наоборот - это было отвратительно' (смеётся). Несмотря на такие суровые комментарии, мне очень нравился рабочий подход Жозе. Именно он помог мне взглянуть на себя по-новому, изменил моё футбольное мышление", - делится Марсело в выпуске подкаста Икера Касильяса Under the Goalposts.