Два гола Уоткинса принесли «Астон Вилле» победу над «Челси» в 18-м туре АПЛ

Дата публикации: 27-12-2025 22:45

В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги прошёл интересный поединок между лондонским "Челси" и бирмингемской "Астон Виллой". Матч состоялся на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Гостям удалось добиться победы со счётом 2:1, благодаря чему они укрепили свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Главным судьёй встречи выступал Стюарт Атвелл, представляющий Нунатон, Уорикшир.

Первый гол был забит на 37-й минуте – Жоао Педро реализовал удобный момент и отправил мяч в ворота "Астон Виллы", выведя "Челси" вперёд. Однако после перерыва инициатива перешла к гостям: на 63-й минуте Олли Уоткинс сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой защиты хозяев. В концовке поединка, на 84-й минуте, всё тот же Уоткинс отметился ещё одним точным ударом и оформил дубль, который и принёс "Астон Вилле" желанную победу.

После этого матча "Челси" с 29 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" же продолжает уверенно набирать очки и теперь располагается на третьем месте, имея в активе 39 баллов. Данная победа позволила бирмингемцам сохранить борьбу за лидирующие позиции в чемпионате, а лондонцы постараются наверстать упущенное в следующих турах.