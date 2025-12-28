Наставник «Челси» Мареска прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Дата публикации: 28-12-2025 00:56

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился своими мыслями после неудачи своей команды в 18-м туре английской Премьер-лиги, где лондонцы уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2.

- Пропущенный нами гол действительно стал переломным эпизодом встречи. До этого момента, в течение практически часа, мы имели полный контроль над игрой и создавали опасные моменты, - отметил Мареска.

- Но подобная ситуация для нас, к сожалению, не нова. Даже когда мы ведем в счете и затем пропускаем мяч, нам не удается сохранить контроль над игрой. Нам еще предстоит хорошо поработать, чтобы изменить это. Необходимо поднимать уровень командной зрелости и стабильности.

- Точно определить причины этой проблемы сейчас непросто. Мы должны тщательно проанализировать игру и понять, почему после пропущенного мяча теряем уверенность и инициативу. Возможно, дело в недостаточном опыте, а возможно, причины кроются в других аспектах. Это то, над чем нам предстоит работать, - приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

После 18 туров в чемпионате Англии «Челси» занимает пятую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков, и продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов.