Реал озвучил условия возможной зимней продажи Лунина

Дата публикации: 28-12-2025 00:59

Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям из испанских СМИ, украинский голкипер устал от роли запасного в мадридском «Реале» и желает получать регулярную игровую практику на поле. Главным претендентом на подписание Лунина называют «Вильярреал», который готов предоставить ему статус основного вратаря в команде.

В руководстве «Реала» не исключают вариант с уходом Лунина, если сам игрок проявит настойчивость в желании перейти в другой клуб, а также поступит серьезное и выгодное предложение.

Кроме того, «Реал» уже разработал схему возможной передачи украинского голкипера, которая обязательно будет содержать опцию обратного выкупа игрока, позволяющую клубу в дальнейшем вернуть Лунина под свой контроль.

Таким образом, возможный трансфер предоставляет Андрею шанс выйти из тени и получить важные минут на поле, что особенно ценно для вратаря национальной сборной накануне крупных международных турниров.