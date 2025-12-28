Реал озвучил условия возможной зимней продажи Лунина
Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
Согласно сведениям из испанских СМИ, украинский голкипер устал от роли запасного в мадридском «Реале» и желает получать регулярную игровую практику на поле. Главным претендентом на подписание Лунина называют «Вильярреал», который готов предоставить ему статус основного вратаря в команде.
В руководстве «Реала» не исключают вариант с уходом Лунина, если сам игрок проявит настойчивость в желании перейти в другой клуб, а также поступит серьезное и выгодное предложение.
Кроме того, «Реал» уже разработал схему возможной передачи украинского голкипера, которая обязательно будет содержать опцию обратного выкупа игрока, позволяющую клубу в дальнейшем вернуть Лунина под свой контроль.
Таким образом, возможный трансфер предоставляет Андрею шанс выйти из тени и получить важные минут на поле, что особенно ценно для вратаря национальной сборной накануне крупных международных турниров.