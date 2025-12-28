«Челси» чаще других в АПЛ-2025/2026 терял очки, ведя в счёте

Дата публикации: 28-12-2025 12:58

Лондонский "Челси" в нынешнем сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги установил антирекорд по количеству потерянных очков в тех матчах, где команда вела в счёте. В общей сложности "синие" растеряли 13 очков, лидируя по ходу встречи - это больше, чем у всех остальных участников лиги. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

Особенно болезненным стал поединок 27 декабря, в котором "Челси" проиграл "Астон Вилле" со счётом 1:2, хотя на протяжении первой части встречи лондонцы вели 1:0. Ключевую роль в победе бирмингемского клуба сыграл нападающий Олли Уоткинс, оформивший дубль и прервавший мечты "Челси" о положительном исходе. Для "Астон Виллы" эта виктория стала уже 11-й подряд в чемпионате, благодаря чему команда продолжает твердо держаться в верхушке таблицы.

По итогам 18 туров английской Премьер-лиги "Челси" занимает пятое место, имея 29 очков. "Астон Вилла" укрепилась на третьей строчке с 39 баллами. Лидером соревнований пока что остаётся лондонский "Арсенал", набравший 42 очка после 18 сыгранных матчей. Таким образом, борьба за чемпионство продолжается, а "Челси" предстоит сделать работу над ошибками, чтобы не повторять подобных поражений в дальнейшем.