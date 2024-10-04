Тони Кроос выбрал величайшего тренера в истории

Дата публикации: 28-12-2025 13:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Тони Кроос откровенно признался, что считает итальянского тренера Карло Анчелотти величайшим наставником в истории футбола и рассказал, почему отдаёт ему предпочтение среди всех тренеров.

«Лучший тренер всех времён? Я однозначно выбираю Карло Анчелотти. Он не просто выдающийся тактик, но и блестяще умеет управлять большими командами, создавая правильную атмосферу внутри коллектива. Карло всегда понимал, как общаться с игроками, учитывает их психологию, умеет мотивировать и решать конфликты, благодаря чему достигает максимальных результатов» - приводит высказывания Крооса издание Madrid Xtra в социальной сети X, ссылаясь на интервью на YouTube-канале Romario TV.

Напомним, что немецкий полузащитник выступал за «Реал» под руководством Анчелотти с 2014 по 2015 год, а затем снова в период с 2021 по 2024 год. За эти годы итальянский наставник трижды приводил «Королевский клуб» к победе в Лиге чемпионов, подтверждая свой статус одного из самых успешных футбольных тренеров современности. Карло Анчелотти сумел создать уникальный климат в раздевалке и заслужить огромный авторитет у игроков, что позволило «Реалу» регулярно претендовать на самые престижные трофеи.