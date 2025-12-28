Комитет судей Ла Лиги признал 10 судейских и VAR ошибок в этом сезоне

Дата публикации: 28-12-2025 13:01

Судейский комитет испанской Ла Лиги провел тщательный анализ судейских решений и системы VAR за последние туры первенства страны. Согласно информации издания Marca, в период с 17 по 18 тур текущего сезона было зарегистрировано 10 ошибок, допущенных судьями и видеопомощниками.

Больше всего судейских промахов было зафиксировано в матчах с участием мадридского "Атлетико" - сразу две ошибки оказались в пользу этой команды. Подобные случаи всегда вызывают активные обсуждения среди болельщиков и экспертов, поскольку влияют на результаты и расклад сил в турнирной таблице.

Одну существенную ошибку признали в пользу "Барселоны". Речь идет о встрече каталонского клуба с "Мальоркой" (3:0), когда второй мяч был забит после того, как мяч отскочил от головы защитника соперников, лежащего на газоне. По регламенту в такой ситуации арбитр должен был остановить игру, однако этого не произошло, и гол был засчитан. Этот момент привел к определённой волне критики в адрес судейского корпуса.

Исправления потребовал и матч мадридского "Реала" против "Реал Сосьедад" (2:1). Как выяснил комитет, судья ошибочно удалил Дина Хёйсена, показав ему красную карточку, тогда как ограничиться следовало лишь жёлтым предупреждением. Подобное ошибочное удаление могло серьезно повлиять на ход игры и итоги противостояния.

Комитет также отметил и безоговорочно верные решения арбитров. Так, в одном из матчей против "Бетиса" за игру рукой защитника Марка Бартры был назначен справедливый пенальти в пользу "Барселоны". Кроме того, справедливым сочли отмену гола Феррана Торреса в игре с "Осасуной", когда зафиксировали нарушение правил перед взятием ворот. Подобные эпизоды демонстрируют, что в системе судейства происходят и положительные изменения, направленные на исправление ошибок и повышение объективности на футбольном поле.