Тренер «Ноттингем Форест» обрушился с критикой на судей после игры с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 28-12-2025 13:06

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч выразил крайнее недовольство судейством в прошедшем матче против «Манчестер Сити», который завершился со счетом 1:2 в пользу соперника в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

— К сожалению, вмешательство судей в ходе встречи оказалось значительным и весьма плачевным, — сказал Дайч после финального свистка. — Меня удивили некоторые решения, которые были приняты на поле. Я искренне не могу поверить, что происходило во время этого матча.

Когда меня спрашивают, обращался ли я к официальным лицам после игры - отвечаю, что в этом нет никакого смысла. За годы работы каждый из нас сталкивался с подобным, но обсуждение решений зачастую только приводит к дополнительным проблемам и неприятным последствиям. Ведь все видят происходящее: нас снимают телекамеры, болельщики следят за каждым эпизодом, и ошибки судей видны каждому заинтересованному зрителю. Подобный уровень судейства совершенно неприемлем, ведь такие ошибки и недосмотры имеют прямое влияние на ход и конечный результат матча.

Ярким примером стал эпизод, когда центральный полузащитник соперника просто выбил мяч, после чего неожиданно упал на газон, будто ему что-то повредили, хотя на самом деле с ним все было в порядке. Это актёрство отвлекло внимание, но не повлияло на результат. На мой взгляд, самым спорным моментом был гол «Манчестер Сити»: перед ним наш игрок Морган Гиббс-Уайт был явным образом сбит с ног, а когда он попытался подняться и заблокировать удар, не успел занять правильную позицию - мяч прошел мимо и оказался в сетке.

Для меня подобная работа арбитров просто недопустима. Иногда требуется, чтобы люди, обладающие властью и ответственностью за такие вещи, смогли выйти к публике и честно признать свои ошибки. Если это не делать, справедливость в футболе не будет соблюдаться, — приводит слова Дайча TNT Sports.