Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз на матч 28 декабря Кубка африканских наций 2025

Дата публикации: 28-12-2025 14:02

28 декабря на знаменитом стадионе Стад де Маракеш состоится встреча второго тура группового этапа Кубка Африканских Наций (КАН), в рамках которой национальные сборные Кот д'Ивуара и Камеруна сразятся за важные очки. Этот матч начнется ровно в 22:00 по киевскому времени и обещает быть насыщенным событиями.

Кот д’Ивуар

История команды Кот д’Ивуара насчитывает яркие страницы, особенно в эпоху легендарного нападающего Дидье Дрогба, который вывел сборную на чемпионаты мира. Хотя раньше ивуарийцы не сумели пройти дальше группового этапа Мундиалей, нынешнее поколение игроков намерено поднять планку и установить новые рекорды для своей страны. Уже сейчас они сделали уверенный шаг - выиграли свою квалификационную группу, обойдя в напряженной борьбе сборную Габона, демонстрируя при этом впечатляющую статистику: восемь побед и две ничьи.

Этот турнир для Кот д’Ивуара стал важным проверочным этапом, ребалансировкой своих текущих возможностей. В первом туре они сыграли против сборной Мозамбика и добились победы. Однако, несмотря на результат, игра была построена весьма прагматично и сдержанно: единственный гол был забит в начале второго тайма — связка между защитником Кэссиэ и нападающим Диалло сработала идеально, обеспечив команде победу.

Камерун

Камерунская национальная команда имеет богатую футбольную историю и долгое время считалась одной из сильнейших на африканском континенте. Именно они первыми показали миру, что африканцы могут быть настоящими конкурентами на мировых чемпионатах. Однако в грядущем Мундиале камерунцы отсутствуют, поскольку уступили свою позицию в квалификации. В отборочном турнире они неожиданно потеряли очки с Кабо-Верде, уступив в четыре очка, а затем во втором плей-офф раунде проиграли Демократической Республике Конго, что стало настоящим разочарованием для болельщиков.

Перед началом КАН команда столкнулась с рядом проблем. В частности, между уволенным главным тренером Самуэлем Это’О и местными футбольными органами возник конфликт, что повлияло на состав: ряд опытных ветеранов не включены в заявку. В первом матче группового этапа против Габона камерунцы смогли вырвать победу благодаря быстрому голу, который словно выбил из колеи соперника. Габонцы были вынуждены атаковать, что открывало пространство для контратак, и матч завершился минимальной победой камерунцев — 1:0, что стало важным психологическим успехом для команды и придало им уверенности на будущее.

Статистика личных встреч

За последнее время команды встречались четыре раза — у каждой по одной победе, а остальные матчи завершились вничью. Это говорит о равенстве сил и высокой конкуренции между сборными, что обещает интересную битву на поле.

Прогноз встречи

Букмекеры склоняются к тому, что в этом противостоянии сильнее окажутся ивуарийцы, учитывая их стабильные результаты и уверенный старт в турнире. Однако ожидать большого количества голов не стоит — скорее всего, игра будет осторожной и тактически выверенной с обеих сторон. В связи с этим, выгодной ставкой может стать прогноз на тотал меньше 2,0 (коэффициент около 1,80), что отражает вероятность невысокого результативного матча.

Таким образом, матч Кот д’Ивуар – Камерун пройдет в напряженной атмосфере, где обе команды будут стремиться взять верх и закрепить свои шансы на выход из группы. Это противостояние обещает стать одной из ключевых встреч группового этапа КАН 2025, показав, на что способны лучшие африканские сборные в современном футболе.