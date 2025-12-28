«Бавария» планирует продление контрактов с двумя игроками

Дата публикации: 28-12-2025 17:34

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракты сразу с двумя важными игроками своей основной команды - вингером Сержем Гнабри и крайним защитником Конрадом Лаймером. По данным авторитетного источника Sky Sport Germany, руководство клуба уже начало работу по согласованию новых условий с футболистами, чтобы обеспечить надежный состав на ближайшие сезоны.

Серж Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года и за это время стал одним из лидеров коллектива, внёс заметный вклад в успехи клуба. Его действующий контракт истекает летом 2025 года, однако стороны уже ведут переговоры по соглашению до лета 2028 года. Это позволит игроку провести в стане «рекордмайстера» ещё как минимум три сезона.

В свою очередь, Конрад Лаймер подписал контракт с «Баварией» на четыре года, и его срок истекает лишь летом 2027 года. Несмотря на это, мюнхенский клуб уже озвучил желание сохранить важного игрока как минимум до 2029 года, однако точная дата окончания будущего соглашения пока не раскрывается.

На данный момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 41 очко после 15 сыгранных матчей. Преимущество команды над ближайшим преследователем составляет девять очков, что демонстрирует серьезную заявку коллектива на очередное чемпионство страны.