«Наполи» одолел «Кремонезе» в 17-м туре Серии А

Дата публикации: 28-12-2025 19:06

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором на поле стадиона "Джованни Цини" в Кремоне сошлись "Кремонезе" и "Наполи". Судейскую бригаду возглавлял арбитр Маурицио Мариани из Рима. В напряжённой борьбе уверенную победу одержали гости - футболисты "Наполи", которые сумели реализовать свои моменты и завершили встречу со счётом 2:0 в свою пользу.

Автором обоих голов стал нападающий "Наполи" Расмус Хойлунд. Первый мяч он отправил в ворота соперника уже на 13-й минуте, воспользовавшись ошибкой защитников "Кремонезе". Во втором компенсированном времени первого тайма Хойлунд оформил дубль, ещё раз огорчив вратаря хозяев и укрепив преимущество своей команды. Во втором тайме соперники пытались изменить ход игры, однако оборонительные линии обеих команд сработали надёжно и голов больше зрители не увидели.

По итогам 17 туров чемпионата Италии "Наполи" продолжает уверенно двигаться к вершине, имея в своём активе 34 очка и занимая второе место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" пока располагается на 11-й позиции, набрав 21 очко после 17 проведённых матчей.

В следующем туре, который состоится 4 января, "Наполи" отправится на выездной матч против "Лацио". В этот же день "Кремонезе" предстоит встретиться с "Фиорентиной" на выезде. Оба матча обещают быть интересными и могут существенно повлиять на положение команд в таблице.