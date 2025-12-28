19:17 ()
Хави может стать главным тренером «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 28-12-2025 19:09

Испанский специалист Хави может стать новым главным тренером «Кристал Пэлас». Об этом сообщает издание Fichajes.

Согласно имеющейся информации, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру испанского наставника как наиболее подходящую для развития команды. Руководство клуба уже приняло факт, что нынешний главный тренер Оливер Гласнер покинет пост по окончании текущего сезона.

В 2025 году «Кристал Пэлас» удивил футбольный мир, добившись двух исторических успехов и впервые в своей истории выиграв два крупных трофея. В решающем матче Кубка Англии команда одолела «Манчестер Сити», а в Суперкубке смогла обыграть «Ливерпуль», под руководством Оливера Гласнера.

Ранее уже появлялась информация, что Оливер Гласнер намерен покинуть «Кристал Пэлас» по окончании сезона, что подтвердило ожидания фанатов и экспертов.

Таким образом, клуб приступил к поиску нового тренера, и кандидатура Хави выглядит одним из основных вариантов для продолжения успешного развития команды в АПЛ и на европейской арене.

