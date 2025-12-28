Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:22

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2025 года на Ближнем Востоке по версии престижной премии Globe Soccer Award. Вместе с Роналду в числе финалистов оказались такие заметные представители ближневосточного футбола, как Карим Бензема из «Аль-Иттихада», Салем Аль-Досари, выступающий за «Аль-Хиляль», а также Рияд Марез, защищающий цвета «Аль-Ахли». Все они показали впечатляющую игру в сезоне, но Роналду был отмечен наградой за свои выдающиеся достижения.

Globe Soccer Awards - это ежегодная церемония, на которой чествуют лучших игроков, тренеров и других представителей футбольного мира. Процедура выбора победителей происходит посредством голосования, в котором принимают участие футбольные эксперты и болельщики со всего мира.

В 2025 году нападающий клуба «Аль-Наср» достиг невероятного результата, в 14-й раз в своей профессиональной карьере превысив рубеж в 40 голов за календарный год. Это достижение особенно ценно, учитывая стабильность и высочайший уровень игры Роналду. В текущем сезоне команда Криштиану демонстрирует безупречные результаты, набрав максимальные 30 очков в первых десяти турах чемпионата Саудовской Аравии. Благодаря этому «Аль-Наср» уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы, продолжая борьбу за чемпионство.