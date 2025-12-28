00:16 ()
ПСЖ признан лучшим клубом 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Дата публикации: 28-12-2025 22:24

 

«Пари Сен-Жермен» признан лучшим футбольным клубом 2025 года по мнению Globe Soccer Awards. Об этом событии сообщили в официальном аккаунте премии в социальной сети X. Парижская команда под руководством Луиса Энрике добилась впечатляющих результатов за прошедший сезон и заслужила столь престижное признание на международном уровне.

В 2025 году ПСЖ стал чемпионом Франции в очередной раз, а также завоевал национальный Кубок. Ключевым достижением стал триумф в Лиге чемпионов — в финальной игре парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0, показав превосходный уровень футбола.

Кроме того, клуб выступил в финале клубного чемпионата мира, где уступил «Челси» из Лондона со счётом 0:3. Несмотря на поражение, попадание в финал этого престижного турнира стало значимым достижением для французской команды.

Также ПСЖ пополнил свою коллекцию трофеев, выиграв Суперкубок УЕФА, а затем праздновал победу в Межконтинентальном кубке ФИФА, где в решающем матче переиграл бразильский «Фламенго» — основное время закончилось 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане (2:1). Таким образом, сезон 2025 года стал одним из лучших в истории клуба и войдёт в память болельщиков надолго.

