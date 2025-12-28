Криштиану Роналду прокомментировал вручение ему награды лучшему футболисту Ближнего Востока 2025 года

Дата публикации: 28-12-2025 22:29

Нападающий клуба "Аль-Наср" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду выразил свои эмоции после того, как стал обладателем приза лучшему футболисту 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Award.

"Это действительно особенный момент, который подводит итог моему году. Я не перестаю двигаться вперёд с прежним усердием, целеустремлённостью и неизменным желанием добиваться новых высот. Благодарю всех болельщиков и людей, кто оказывал мне поддержку в уходящем году", - написал Роналду на своей официальной странице в социальной сети X.

В 2025 году нападающему клуба "Аль-Наср" удалось в 14-й раз за период своей профессиональной карьеры преодолеть рубеж в 40 голов за календарный год, что является выдающимся футбольным достижением. В текущем сезоне его команда с самого старта показывает впечатляющие результаты: "Аль-Наср" набрал максимальные 30 очков из 30 возможных после первых 10 туров чемпионата Саудовской Аравии и заслуженно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. Таким образом, Роналду продолжает доказывать свой класс и вклад в успехи команды, вдохновляя поклонников по всему миру.