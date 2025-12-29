В Испании озвучили клуб, заинтересованный в покупке Цыганкова у Жироны

Дата публикации: 29-12-2025 00:35

Полузащитник сборной Украины и испанского клуба «Жирона» Виктор Цыганков стал объектом внимания одного из ведущих турецких клубов.

По информации, предоставленной испанским журналистом Аароном Домингесом, турецкий гранд «Галатасарай» рассматривает возможность подписания украинского футболиста. Клуб заинтересован в усилении своей атакующей линии перед началом второй половины сезона.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провёл за «Жирону» 11 матчей, в которых сумел забить 3 гола и сделать 2 результативные передачи. Согласно данным специализированных ресурсов, рыночная стоимость этого украинского вингера составляет примерно 14 миллионов евро на данный момент.

«Галатасарай» активно ищет новые кадры, чтобы укрепить состав и повысить свои шансы на успех в национальном чемпионате и еврокубках. Возможно, переход Цыганкова станет одним из знаковых трансферов зимнего окна, поскольку он сочетает в себе опыт выступлений как в национальной сборной, так и в сильной европейской лиге.

Остается следить за развитием событий, ведь интерес к Виктору со стороны такого известного клуба, как «Галатасарай», подтверждает высокий уровень его игры и перспективность как футболиста.