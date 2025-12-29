Камерун и Кот-д’Ивуар разошлись миром в матче Кубка Африки

Дата публикации: 29-12-2025 01:54

В группе F Кубка Африканских наций завершился второй тур, в котором между собой сыграли национальные команды Кот-д'Ивуара и Камеруна. Игра прошла на стадионе "Марракеш", расположенном в одноимённом городе Марокко. Главным арбитром встречи стал египтянин Махмуд Або Эль-Регаль. Матч оказался достаточно напряжённым и завершился ничейным результатом - 1:1.

Счёт был открыт на 51-й минуте, когда ивуарийский полузащитник Амад Диалло смог поразить ворота соперника, реализовав голевой момент и выведя свою команду вперёд. Однако уже через пять минут, на 56-й минуте, Камерун ответил своим точным ударом: отличился Джуниор Чамадью, быстро восстановив равновесие на табло. В последние минуты команды пытались вырвать победу, но ни одна не сумела изменить результат - голевых моментов было создано немного, и до финального свистка счёт больше не изменился. Защитники московских клубов "Спартак" Кристофер Ву и "Локомотив" Жерзино Ньямси на поле так и не появились, просидев весь матч в запасе.

Таким образом, после двух туров в группе F сборные Камеруна и Кот-д'Ивуара набрали по четыре очка и продолжают делить лидирующие позиции в турнирной таблице, увеличивая свои шансы на выход в плей-офф.