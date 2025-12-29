Капитан «ПСЖ» Маркиньос намерен получить гражданство Франции

Дата публикации: 29-12-2025 12:30

Защитник «ПСЖ» и национальной сборной Бразилии Маркиньос рассказал о своём стремлении получить французское гражданство.

«Мы уже занялись этим вопросом - моя жена подала все необходимые документы, теперь я тоже занимаюсь процедурой оформления. Для меня французское гражданство - это способ выразить благодарность Франции и Парижу за всё, что я здесь получил. Стать гражданином Франции действительно было бы для меня большой честью. Я провёл 18 лет в Бразилии, а теперь уже 13 лет живу во Франции. Поэтому могу сказать, что значительная часть моей жизни связана именно с Парижем. Здесь родились мои дети, моя жена уже много лет живёт со мной с самого моего приезда. Почему бы не остаться в Париже и дальше? Но это решение требует серьёзных размышлений: сколько сезонов я ещё смогу играть здесь, а также останусь ли жить во Франции после окончания карьеры», - приводит слова Маркиньоса издание L’Équipe.

В нынешнем сезоне Маркиньос успел выйти на поле в составе «ПСЖ» в 11 матчах различных турниров и отметился одним голом. Защитник продолжает оставаться ключевым игроком своей команды, внося большой вклад в успехи парижан на внутренней и европейской аренах.