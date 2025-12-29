Уэсли Снейдер высказался о заслуженности «Золотого мяча» для Месси в 2010 году

Дата публикации: 29-12-2025 12:35

Бывший полузащитник Интера Уэсли Снейдер поделился своими мыслями по поводу вручения Золотого мяча в 2010 году, когда победителем был признан Лионель Месси.

«В тот год, по моему мнению, Месси действительно был выдающимся футболистом и показывал фантастическую игру. Однако если оценивать достижения за год в целом, здесь я бы оказался впереди. Все же мы до сих пор обсуждаем эту тему, хотя прошло уже 15 лет, сейчас на дворе 2025 год. Мне приятно, что многие считают, будто именно мне должен был достаться Золотой мяч того года. Это доставляет мне определенное удовлетворение», - отметил Снейдер.

Футболист также признался, что для него гораздо ценнее оказался другой трофей: «Я намного больше горжусь тем, что поднял над головой трофей Лиги чемпионов вместе с Интером. Если бы мне предстояло выбирать между этим престижным титулом и персональной наградой в виде Золотого мяча, я бы ни за что не отказался от победы в Лиге чемпионов ради любой индивидуальной награды», - сказал Снейдер в подкасте на YouTube-канале Andreas Poke.

Напомним, Уэсли Снейдер завершил свою профессиональную карьеру в 2019 году, оставив заметный след в мировом футболе благодаря своему вкладу в успехи клуба и национальной сборной Нидерландов.