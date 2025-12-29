Кристиан Эриксен поделился опытом жизни с кардиостимулятором

Дата публикации: 29-12-2025 12:36

Полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен поделился подробностями своей жизни после того, как ему установили кардиовертер-дефибриллятор - современное устройство, которое круглосуточно контролирует сердечный ритм и способно при необходимости восстановить его. Футболист рассказал о том, как данная технология стала неотъемлемой частью его быта и как она влияет на его игровую и повседневную активность.

«Насколько я понимаю, менять батарею этого устройства требуется примерно раз в 15 лет, - отметил Эриксен. - У меня впереди ещё около десяти лет до следующей замены. Врачи в больнице отслеживают состояние кардиостимулятора через компьютер - можно увидеть, сколько времени осталось до очередной замены, и вовремя приехать на профилактический осмотр. Сам аппарат всегда со мной - мне важно это устройство, и я хочу, чтобы оно оставалось частью меня. К счастью, процесс разрядки батареи абсолютно незаметен».

Футболист также признался, что практически не думает о наличии кардиостимулятора: «Ни на тренировках, ни во время матчей мысли об этом просто не приходят в голову. Не могу точно объяснить, почему, но я воспринимаю это спокойно. В этом нет ничего негативного - просто это теперь часть меня».

Напомним, что в 2021 году во время матча чемпионата Европы в составе сборной Дании у Эриксена случилась остановка сердца. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, футболисту установили специальный кардиовертер-дефибриллятор, что позволило ему вернуться к профессиональным выступлениям и продолжить карьеру.