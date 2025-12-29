Криштиану Роналду: оставаться на поле становится всё труднее

Дата публикации: 29-12-2025 12:54

Нападающий клуба "Аль-Наср" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на будущее после того, как получил награду "Спортсмен года" на церемонии Globe Soccer Award, проходившей 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

– Для меня огромная радость присутствовать на таком гала-вечере, где собирается столько значимых личностей из мира спорта. Это одно из моих любимых событий, потому что на нем я встречаю невероятных людей, среди которых есть и моя жена.

Продолжать выступать на высоком уровне - это действительно нелегко, но во мне по-прежнему горит страсть к футболу, и я сохраняю мотивацию идти дальше. Независимо от того, играю ли я на Ближнем Востоке или в Европе, у меня есть желание завоевывать еще больше трофеев и достичь цели, которая известна каждому. Я верю, что у меня получится реализовать задуманное, если мне удастся избежать серьезных травм. Желаю вам приятного вечера и поздравляю всех с наступающим Новым годом, - приводит слова Роналду издание Goal.

Ранее в прессе появилась информация, что Роналду намерен достичь отметки в 1000 забитых голов за профессиональную карьеру. Сейчас в его активе уже 956 голов, и футболист не скрывает, что мечтает превзойти этот исторический результат, продолжая радовать болельщиков яркой игрой и личными достижениями на поле.