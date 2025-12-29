ФИФА сообщила о рекордном спросе на билеты Чемпионата мира-2026

Дата публикации: 29-12-2025 22:25

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2026 года стал рекордным событием по числу заявок на билеты на матчи групповой стадии. Как отмечают представители ФИФА, на данный момент организация уже зафиксировала более 150 миллионов заявок на приобретение билетов.

"Всего за две недели мы получили 150 миллионов заявок со всего мира на покупку билетов на ЧМ. Каждый день во время пятнадцатидневной предпродажной кампании мы регистрировали в среднем 10 миллионов заявок, при этом основными лидерами по количеству обращений оказались болельщики из США, Германии и Великобритании", - отметил Инфантино в беседе с Footmercato.

Чемпионат мира 2026 года станет уникальным событием - впервые в истории турнира его примут сразу три страны: США, Мексика и Канада. При этом увеличится и количество команд-участников, что привлечет ещё больше внимания к турниру со стороны поклонников футбола со всего мира. Отметим, что действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая выиграла предыдущий чемпионат мира и теперь будет защищать свой титул.

Огромный спрос на билеты свидетельствует о глобальном интересе к предстоящему мундиалю и ожидается, что ЧМ-2026 станет одним из самых масштабных и посещаемых в истории. Болельщиков ждут новые футбольные эмоции, а организаторы готовят множество сюрпризов для гостей турнира.