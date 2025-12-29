Клод Пюэль возглавил футбольный клуб «Ницца»

Дата публикации: 29-12-2025 22:30

Французский тренер Клод Пюэль официально назначен новым главным тренером футбольного клуба «Ницца». Об этом сообщили представители клуба на официальном сайте. Стороны заключили контракт, который рассчитан до окончания текущего сезона. Пюэль уже имел опыт работы с «орлами» - он возглавлял команду с 2012 по 2016 год, добившись в тот период заметных успехов и заслужив уважение болельщиков.

До возвращения Пюэля пост главного тренера занимал Франк Эз, который руководил «Ниццей» с 2024 года. На данный момент команда набрала 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Франции. В Лиге Европы ситуация складывается менее удачно - «Ницца» находится на последнем, 36-м месте сводной таблицы, не набрав ни одного очка за прошедшие матчи.

За свою долгую тренерскую карьеру Клод Пюэль успел добиться значимых результатов с различными командами. Так, под его руководством «Монако» становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок, а с «Лиллем» он завоевал Кубок Интертото. Перед новым назначением специалистов ожидает непростая задача - вернуть «Ниццу» на прежние позиции в национальном первенстве и улучшить результаты в европейских турнирах.