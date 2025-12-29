01:49 ()
Жирона намерена подписать контракт с еще одним украинским игроком

Дата публикации: 29-12-2025 22:34

 

Испанский клуб «Жирона» активно ведет переговоры о трансфере 20-летнего форварда молодежной сборной Украины, Александра Пищура, который в настоящее время выступает за венгерский клуб Дьёр.

Хотя венгерские СМИ ранее заявляли о якобы срыве сделки, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Дьёра попросил дополнительное время для обдумывания официального предложения от каталонской команды.

В текущем сезоне Александр провел за Дьёр 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу, проведя на поле в общей сложности 344 минуты.

Контракт Пищура с венгерским клубом рассчитан до 2028 года, однако руководство «Жироны» торопится как можно скорее завершить трансфер, чтобы усилить состав перед следующими играми.

