Дата публикации: 29-12-2025 22:35

Форвард клуба Аль-Наср Криштиану Роналду не намерен завершать свою футбольную карьеру, пока не достигнет отметки в 1000 забитых голов за клубы и национальную сборную.

Единственным препятствием для португальского бомбардира могут стать серьезные травмы.

"Я не планирую уходить из футбола. Мое желание играть и страсть к игре остаются очень высокими. Не важно, где я буду выступать — в Саудовской Аравии, Европе или в другом регионе," — отметил Роналду.

"Карьеру продолжать нелегко, но я намерен идти до конца. Вы же знаете, какой результат я хочу достичь — 1000 голов. И я уверен, что это осуществимо," — подчеркнул спортсмен.

"Единственное, что может остановить меня — это травмы, с ними бороться сложнее," — добавил Криштиану.

На данный момент в активе португальского нападающего уже 956 забитых мячей за клубы и национальную команду.

Роналду продолжает тренироваться и планирует поддерживать форму, чтобы реализовать свою амбициозную цель. Его стремление и настрой вдохновляют миллионы болельщиков по всему миру, которые следят за каждым его движением на поле. Это показывает, насколько важен для него сам процесс игры и достижение новых вершин, несмотря на возраст и физические нагрузки.

Футбольная карьера Криштиану – пример настойчивости, силы духа и огромного желания побеждать. Эксцентричный португалец готов идти дальше, чтобы оставить свой след в истории футбола, забив впечатляющие тысячу голов, что станет уникальным достижением в мире спорта.