30-12-2025

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль стал настоящим лидером по количеству успешных дриблингов среди всех игроков из топ-5 европейских лиг. На сегодняшний день на его счету 285 результативных попыток из 524. Ни одному другому футболисту в ведущих чемпионатах Европы не удалось добиться большего числа успешных дриблингов в этом сезоне. Благодаря своей невероятной технике и ловкости, Ямаль стал одним из главных открытий сезона 2025/2026.

За текущий сезон Ямаль провёл 20 официальных матчей во всех турнирах в составе "Барселоны", где проявил себя не только как мастер дриблинга, но и как результативный игрок. На его счету уже девять голов и 11 голевых передач. По сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого полузащитника возросла до впечатляющих 200 миллионов евро. В июле 2025 года стало известно, что Ямаль продлил контракт с каталонским клубом на шесть лет - до лета 2031 года. При этом сумма отступных была установлена на уровне 1 миллиарда евро, что говорит о важности игрока для клуба.

В рамках испанского чемпионата "Барселона" занимает лидирующую позицию с 46 очками, опережая мадридский "Реал" на четыре балла. Команда уверенно движется к очередному чемпионскому титулу, а Ямаль играет одну из ключевых ролей в успехах "сине-гранатовых".