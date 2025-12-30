Защитник «Шахтера» и сборной Украины зимой может перебраться в команду Бундеслиги

Дата публикации: 30-12-2025 15:51

Бременский "Вердер" проявляет повышенный интерес к 26-летнему правому защитнику донецкого "Шахтёра" Ефиму Конопле. По сведениям источника, руководство клуба из Германии рассматривает возможность подписания украинского игрока уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Однако, если договориться о переходе зимой не получится, "Вердер" не исключает, что вернется к обсуждению перехода Конопли летом 2026 года. К этому моменту футболист может стать свободным агентом, если его контракт с "Шахтёром" не будет продлен.

Стоит отметить, что ранее известный экс-журналист Игорь Бурбас сообщал о том, что сам защитник склонен сменить клубную прописку и готов рассмотреть предложения от европейских команд. Сейчас контракт Конопли с донецким "Шахтёром" рассчитан до 30 сентября 2026 года. За годы профессиональной карьеры Ефим уже успел зарекомендовать себя как надёжный и универсальный защитник. Практически всё время он выступал за "Шахтёр", если не учитывать двухлетнюю аренду в черниговской "Десне" с 2019 по 2021 год, где также проявил себя с лучшей стороны.

В этом сезоне правый защитник регулярно выходит на поле: Конопля провёл 19 матчей на клубном уровне, где отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, демонстрируя не только надёжную игру в обороне, но и способность подключаться к атакам. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро, что подтверждает его статус важного футболиста в составе "Шахтёра" на текущий момент.

Интерес "Вердера" к такому перспективному и опытному исполнителю неудивителен, ведь немецкий клуб намерен укрепить свои позиции, а опыт Конопли и его универсальность могут быть весьма полезны. С учётом нынешней формы защитника и возможного статуса свободного агента в будущем, ситуация вокруг потенциального трансфера обещает быть одной из наиболее обсуждаемых этой зимой и грядущим летом. Поклонники украинского защитника с нетерпением ждут развития событий вокруг его возможного перехода в Бундеслигу.