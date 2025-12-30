Оранжевый мяч больше не будут использовать в Серии А

Дата публикации: 30-12-2025 23:16

В итальянской Серии А приняли решение отказаться от использования оранжевого мяча, который традиционно применялся на матчах в осенне-зимний сезон. Теперь лига возвращается к привычным футбольным мячам жёлтого цвета, как это было раньше. Это связано с многочисленными обращениями болельщиков, которые столкнулись с тем, что оранжевый цвет мяча был плохо различим, особенно для людей с нарушением цветового восприятия, таким как дальтоники.

— Мы получили множество обоснованных жалоб по этому поводу. Среди зрителей были те, кто вообще не мог видеть мяч на поле из-за дальтонизма. Поэтому мы обратились к нашему техническому спонсору с просьбой ускорить производство новых, более заметных мячей. Нам нужно 25 таких мячей на каждый матч, а это около 500 игровых снарядов в неделю, не считая дополнительных мячей, предназначенных для тренировок клубов.

Поставщик уже начал выпуск новых мячей жёлтого и белого цветов, но процесс замены займёт некоторое время. Мы признаём, что выбор оранжевого мяча оказался неудачным. Теперь Серия А возвращается к жёлтым и белым мячам, которые обеспечивают лучшую видимость для всех, — сообщил президент Серии А Эцио Симонелли в интервью La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на программу Radio Anch'io Sport на Rai Radio 1.