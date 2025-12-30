Мяч Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков в матче с «Аль-Иттифаком»

Дата публикации: 30-12-2025 23:18

В 13-м туре сезона 2025/2026 саудовской Про-Лиги прошел интересный матч между командами "Аль-Иттифак" и "Аль-Наср". Встреча состоялась на стадионе "Аль-Иттифак - Абдулла Аль-Дабиль" в городе Даммам, Саудовская Аравия, и завершилась результативной ничьей, порадовав болельщиков обилием голов и напряженной борьбой.

Уже на 16-й минуте Жоржиньо Вейналдум, бывший полузащитник английского "Ливерпуля", открыл счет, выведя хозяев поля вперед. После перерыва, на 47-й минуте, португальский нападающий Жоау Феликс отличился и сравнял счет, вернув интригу в игру. На 67-й минуте знаменитый форвард Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" вперед, казалось, что гости доведут матч до победы. Однако Жоржиньо Вейналдум вновь проявил себя, забив свой второй гол на 80-й минуте, оформив дубль и установив окончательный результат.

Ничья стала неожиданностью - это первые потерянные очки для "Аль-Насра" в текущем сезоне. Несмотря на это, команда с 31 очком после 11 сыгранных матчей сохраняет лидерство в турнирной таблице. "Аль-Иттифак" после этой встречи занимает восьмое место, имея в активе 16 очков. Обе команды показали качественный футбол и подтвердили свои высокие амбиции на сезон.