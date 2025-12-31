Вингер «Баварии» Олисе лидирует среди игроков топ-5 европейских лиг по созданным голевым моментам в 2025 году

Дата публикации: 31-12-2025 18:47

Вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе уверенно возглавляет рейтинг по созданным голевым моментам среди всех игроков пяти сильнейших европейских лиг в 2025 году. Как сообщает известный статистический портал Squawka в социальной сети X, с начала года на счету Олисе уже 36 созданных голевых моментов - больше, чем у любого другого футболиста в ведущих чемпионатах Европы. Такой показатель демонстрирует огромную важность и влияние Олисе в атакующих действиях своего клуба, а также его способность создавать опасные моменты практически в каждом матче.

Следом в рейтинге идет нападающий "Манчестер Сити" Райан Шерки, который сумел организовать для своих партнеров 27 голевых возможностей. Третье место занимает молодой вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, у которого на счету 25 результативных передач. Четвертым стал защитник миланского "Интера" Федерико Димарко с 22 созидательными моментами, что подчеркивает его универсальность и активность в атакующих действиях своей команды. На пятой позиции расположился нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах - 19 голевых моментов.

Шестое место досталось форварду "Атлетико" из Мадрида Алексу Баэне, который создал 18 опасных шансов для партнёров. С седьмой по десятую позицию расположились сразу четыре футболиста, каждый из которых отметился по 17 голевыми моментами: Джейкоб Мёрфи из "Ньюкасл Юнайтед", полузащитник "Страсбурга" Диегу Морейра, форвард "Интера" Лаутаро Мартинес и полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс. Столь высокая конкуренция среди лидеров подчеркивает уровень мастерства и важность ключевых игроков в атакующих схемах ведущих европейских клубов.