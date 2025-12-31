Роберто Карлосу провели операцию на сердце, его состояние не вызывает опасений

Дата публикации: 31-12-2025 18:53

Бывший защитник мадридского "Реала", махачкалинского "Анжи" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос перенёс хирургическое вмешательство на сердце. Об этом сообщил журналист Мельчор Руис в социальной сети X. Согласно информации источника, у знаменитого экс-футболиста были выявлены сердечные проблемы после прохождения обследования по причине образования тромба в ноге. В итоге медики приняли решение провести срочную операцию.

Хирургическое вмешательство прошло в одной из бразильских клиник. На данный момент угроза жизни для Роберто Карлоса отсутствует, однако бывший защитник продолжает находиться под наблюдением врачей и пока что остаётся в больнице для полного контроля состояния его здоровья. Родные и поклонники обеспокоены, но врачи заверяют, что всё под контролем, и пациент постепенно идёт на поправку.

Напомним, легендарный защитник играл в Российской Премьер-Лиге с февраля 2011 года по август 2012 года, выступая за "Анжи". За это время Роберто Карлос провёл 25 матчей в чемпионате России, отметился четырьмя забитыми мячами и сделал три результативные передачи. Его яркая и запоминающаяся карьера навсегда останется в памяти болельщиков.