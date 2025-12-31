«Барселона» планирует приобрести защитника зимой вместо травмированного Кристенсена

Дата публикации: 31-12-2025 18:56

Каталонская «Барселона» активно занимается поиском нового центрального защитника на международном рынке в связи с серьёзной травмой одного из ключевых игроков команды Андреаса Кристенсена. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых рассматривает различные варианты для укрепления оборонительных рядов в зимнее трансферное окно, чтобы заменить травмированного футболиста и не потерять стабильность в защите в решающий период сезона.

Согласно источнику, приоритетной задачей для клуба является приобретение центрального защитника, который может уверенно действовать на левом фланге обороны. Однако поиск такого игрока осложняется тем, что потенциальный новичок должен быть недоволен своим текущим клубом настолько, чтобы ему позволили покинуть команду в середине сезона - при этом переход не должен стать крупной финансовой нагрузкой для «Барселоны». Подобный подход призван помочь сэкономить средства и не нарушить условия финансового фэйр-плей.

Кроме того, рассматривается и вариант с приобретением опорного полузащитника, способного сыграть в центре защиты, если основную цель достичь не получится. Среди футболистов, чьи кандидатуры обсуждаются руководством, значатся Николас Отаменди из «Бенфики», Стефан де Врей из «Интера» и молодой Лука Вушкович, выступающий за «Гамбург». Однако наиболее предпочтительным вариантом считается Натан Аке, который сейчас проводит сезон в составе «Манчестер Сити». В ближайшее время спортивный департамент каталонцев продолжит переговоры и поиски оптимального решения, чтобы минимизировать потери и сохранить боеспособность обороны на высоком уровне.